Spreekspanning opgelost!

HEERENVEEN - Vrijwel iedereen die een toespraak houdt of presentatie geeft, voelt zich nerveus of onzeker. Maar met de juiste coaching kan belemmerende spreekspanning eenvoudig worden omgebogen naar gezonde opwinding. Zodat dit een aangelegenheid wordt waar reikhalzend naar uitgekeken wordt.

Training Spreken in het Openbaar in Heerenveen

Op 3 en 10 april verzorgt Spreek.nl van Pieter Frijters de tweedaagse training Spreken in het Openbaar in Heerenveen. In een veilige setting, met maximaal twaalf personen, wordt geleerd op een ontspannen manier te spreken in het openbaar. Puur, boeiend en overtuigend.

Adequaat voor ieder spreekdoel

De sneltraining ‘Spreken in het Openbaar’ is adequaat voor ieder spreekdoel. Of het nu gaat om de presentatie van een nieuw product, jaarcijfers of het voorzitten van een vergadering.

Voor meer informatie kan men kijken op www.spreek.nl. Aanmelden kan door te bellen met 0182- 612345 of via het inschrijfformulier op de website.