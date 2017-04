Smurfen overspoelen PLUS Wolters

BURGUM - Brilsmurf, Lolsmurf, Smurfin – wie kent ze niet? In de bioscoop draait de nieuwste Smurfenfilm: De Smurfen en het verloren dorp. Voor wie geen genoeg kan krijgen van deze leuke blauwe wezentjes zijn ze vanaf zondag 16 april te sparen bij PLUS. En ze kunnen overal opduiken, want deze Smurfen hebben een zuignapje om ze overal op te plakken: op je tafel, op de koelkast, op het frame van je bed… In totaal zijn er 24 blauwe karakters. Smurf ze allemaal!

Smurfactie

Bij PLUS ontvang je een zakje met gratis Smurf bij elke vijftien euro aan boodschappen. Sparen gaat extra snel met de wekelijkse actieproducten. Elke week zijn er acht aanbiedingen, waarbij een extra zakje wordt weggegeven. In het zakje vind je een Smurf en op het zakje staat een spaarzegel gedrukt. Met deze spaarzegels kan je sparen voor een grote Smurfenknuffel van vijfentwintig centimeter. Voor tien spaarzegels en 4,99 euro kan je kiezen uit drie varianten: Smurf, Grote Smurf en Smurfin.

In het Smurfendorp leven alle Smurfen bij elkaar in paddenstoelenhuisjes. Ook deze Smurfen hebben hun eigen huisje bij PLUS. Ze kunnen namelijk bij elkaar bewaard worden in hun eigen verzamelalbum in de vorm van een paddenstoel. Deze is voor 1,99 euro verkrijgbaar.