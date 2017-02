Slagerij Harmke Anema te Wergea

Harmke Anema. (Ingezonden foto)

WERGEA - Vanaf 6 oktober opende slagerij Harmke Anema de deuren van haar moderne, sfeervolle slagerij in Wergea.

Met ruim dertig jaar ervaring in het slagersvak is Harmke Anema geen onbekende in het slagersvak. Het is haar van huis uit met de paplepel ingegoten. Bij slagerij Harmke Anema vindt men een ambachtelijk slagersbedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van vlees in al zijn facetten.

"Wij verkopen kwaliteit voor een lage prijs! Of het nu gaat om een super stukje kwaliteitsvlees van eigen mester, de eigengemaakte droge worst, diverse vleeswaren, een lekkere kant en klare maaltijd, rollades, vleespakketten, salades, barbecue- of gourmetschotels, bij slagerij Harmke Anema kunt u terecht! U bent van harte welkom in de supermoderne slagerij Harmke Anema in Wergea. Graag tot ziens in de slagerij!"