Shoeby Burgum viert haar tienjarig jubileum!

BURGUM - Dit jaar is het tien jaar geleden dat Shoeby haar deuren opende aan de Schoolstraat 31B in Burgum. "Wij nodigen jou uit om dit met ons te komen vieren. Van woensdag 8 tot en met zaterdag 11 maart profiteren alle klanten van een spetterende voordeelactie. Op zaterdag 11 maart is er een beauty expert in de winkel om jou de perfecte look te geven voor bij je outfit."

Van fashion tot beauty

"Shoeby heeft altijd de nieuwste fashion voor een vriendelijke prijs. Het dameslabel Eksept vind je exclusief bij Shoeby. Voor de kids zijn er de eigen labels: Jill en Jilly voor meiden en Mitch en MTC voor de jongens. De heren shoppen het eigen label Refill. Style je outfit af met de leukste accessoires en maak je look compleet met een paar toffe schoenen. Ontdek ook de heerlijke Eksept cosmeticalijn, met onder andere bad- en doucheproducten. Leuk om (jezelf) cadeau te doen!"

Jouw personal shopper

"Wanneer je naar Shoeby komt, krijg je persoonlijk advies van jouw personal shopper om die stoere, casual of chique outfit te vinden. Iedere dag staat het team van Bert Wesseling klaar om jou van top tot teen te stylen! Shop jij liever vanuit huis? Op Shoeby.nl of in de Shoeby app vind je de hele collectie ook online, 24/7 online shoppen dus! Wil je nog meer inspiratie op het gebied van styling? Via de blog van Shoeby (shoebyblog.nl) word jij dagelijks op de hoogte gehouden van de laatste fashion trends en leukste lifestyle nieuwtjes."

Over Shoeby

Shoeby heeft een uniek en bijzonder concept waarmee zij zich weten te onderscheiden binnen de Nederlandse mode-industrie. In ruim 35 jaar is Shoeby uitgegroeid tot een toonaangevende retail- en full service franchise organisatie in Nederland en België. Het van oorsprong Brabantse modebedrijf heeft met modische, betaalbare en eigen ontworpen collecties een serieus aandeel in de Nederlandse modebranche. Een groot team van designers ontwikkelt wekelijks de meest trendy collecties. Shoeby heeft een duidelijke visie over mode, winkelbeleving, winkeluitstraling en hoe klanten geadviseerd moeten worden. Ze wil een oprechte, persoonlijke band tussen haar klanten en medewerkers creëren. Deze persoonlijke communicatie met klanten is ook een belangrijke en onderscheidende succesfactor.

"Graag tot ziens bij Shoeby aan de Schoolstraat 31B te Burgum."