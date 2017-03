Meer dan een schoonheidssalon

Schoonheidssalon Nadine

OOSTERNIJKERK - Schoonheidssalon Nadine in Oosternijkerk is gespecialiseerd in huidverbetering. Hieronder vallen huidverjonging en het verhelpen van huidproblemen.

Nadine Flameling. (Ingezonden foto)

“Sommige mensen hebben last van een onrustige huid met soms oneffenheden. Dit duidt vaak op een probleem in de darmen. Andere huidproblemen zijn een doffe, grauwe huid of een energieloze huid. We pakken niet alleen de symptomen aan, maar ook de oorzaak”, aldus Nadine Flameling. “En door het verminderen van fijne lijntjes en verslapping zorgen wij voor een verjonging van de huid.”

"Wij werken met de nieuwste technieken en ontwikkelen ons voortdurend. In onze salon staan persoonlijke aandacht, eerlijkheid en het geven van de juiste adviezen voorop. Wie op zoek is naar resultaat, kwaliteit en professionaliteit is bij schoonheidssalon Nadine aan het juiste adres."

Meet and treat

"Wie kiest voor de 'meet and treat' krijgt een gratis intake en huiddiagnose met een kennismakingsbehandeling van circa 60 minuten. Een ontspannende behandeling waarin we al verschillende huidverbeterende technieken toepassen."

"Wilt u graag van u huidprobleem af, of wilt u huid verjongen? Aarzel niet en maak vandaag nog een afspraak. Graag tot ziens bij schoonheidssalon Nadine!"

www.schoonheidssalonnadine.nl | 0519-841853