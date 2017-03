Leer contact maken met élk publiek

Presenteren met zelfvertrouwen

BURGUM - Op 23 en 24 maart geeft Ymkje de Vries van Kies Koers opnieuw de tweedaagse training Pakkend Presenteren. In die twee dagen leren de deelnemers de essentie van het presenteren.

“Iedereen kan leren hoe hij of zij een publiek écht kan boeien en vasthouden,” aldus Ymkje de Vries. “Ik leer de deelnemers hoe ze hun eigen stemming kunnen regelen en hoe ze daarmee zelf kunnen bepalen hoe hun boodschap overkomt.”

“Deze training is bedoeld voor iedereen die graag wil leren hoe je ontspannen voor een groep kunt staan en hoe je een presentatie kunt geven waarbij de inhoud goed kan worden overgebracht, ongehinderd door spanningen en onzekerheden.”

“Door het aanleren van een aantal presentatietechnieken is het mogelijk élk publiek te boeien tot de laatste zin. Met stemgebruik en de juiste houding kun je overbrengen wat je maar wilt. Het gaat er vooral om dat je jezelf meeneemt in jouw stijl van presenteren,” verklapt Ymkje alvast.

De training is gebaseerd op neurolinguïstisch programmeren (NLP) en is geschikt voor iedereen die wil leren presenteren, maar ook voor iedereen die bijvoorbeeld vrij wil kunnen praten in een vergadering. Er is ook ruimte voor persoonlijke leervragen.

Naast deze training verzorgt Kies Koers onder meer ook NLP-cursussen en -opleidingen, life coaching en trainingen voor bedrijven. Lees er meer over op www.kieskoers.nl.