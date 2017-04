Presentatie uniek kerkorgel in Burgum

BURGUM - Op zaterdag 22 april geeft Loonstra Klassieke orgels een demonstratie van de ontwikkelingen in de wereld van digitale kerkorgels.

Door pijporgels te midificeren zijn de mogelijkheden tot uitbreiding, aanpassing en vernieuwing bijna eindeloos. Deze midificatietechniek is relatief goedkoop en uiterst betrouwbaar. Door midificatie kunnen digitale orgels pijporgels aansturen en digitale orgels zijn te bespelen vanaf het pijporgel.

“Met meer dan 300 Allen Kerkorgel plaat­singen in de Benelux hebben wij een voor­aanstaande positie bereikt in de wereld van de kerkorgels­,” vertelt Henk Loonstra. “Het uitstekende klankpalet, hoge kwaliteit en vijftien jaar gratis­ en onderhouds­vrije garantie blijken succesvol te zijn. Het meest geplaatste model met vier orgelstijlen en 27 stemmen kost slechts €15.750,-, en wordt dan speelklaar opgesteld. De draagkracht van dit model is voldoende van 100 tot 700 volle zitplaatsen.”

Maak kennis met de nieuwste ontwikkelingen en kom op 22 april naar de Kruiskerk in Burgum, van 12.00 tot 17.00 uur. Organisten zijn Gerrit de Vries en Hugo van der Meij. "Wij laten u indrukwekkende fragmenten horen van het Batz-orgel te Utrecht, het van Dam-orgel te Tholen, Arp Schnitger, Cavaille-Coll en andere stijlen."

www.allenorganbenelux.com | 0511-444413