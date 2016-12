Plus werkt samen met voedselbank

BURGUM - Voedselbanken Nederland heeft een vernieuwde overeenkomst gesloten met supermarktketen Plus. Die houdt in dat de bestaande samenwerking tussen de supermarktketen en voedselbanken geïntensiveerd wordt. Ook zijn de mogelijkheden voor donatie verruimd.

In de samenwerking is vastgelegd dat Plus haar huismerkleveranciers vraagt om producten ter beschikking te stellen die niet meer geschikt zijn voor verkoop, maar nog wel voor consumptie. Dit zijn bijvoorbeeld producten met foutieve of beschadigde verpakkingen of etiketten, of met een houdbaarheidsdatum die te kort is om nog te kunnen verkopen.



Onderdeel van de hernieuwde samenwerking is ook dat Plus-ondernemers actiever gestimuleerd en geholpen worden om de lokale samenwerking met de voedselbanken uit te breiden. Door de mogelijkheden voor donatie te verruimen en hierover duidelijk met de winkels te communiceren, kunnen er meer producten gedoneerd worden. Een goed voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om vanaf nu ook vers vlees te doneren. Voorheen was dit wegens een aantal wettelijke bepalingen niet goed mogelijk.



“Dankzij deze structurele samenwerking kunnen we de voedselpakketten van veel klanten verrijken met waardevolle producten als vlees en verse groenten. Ook de Plus huismerk-artikelen zijn een welkome aanvulling om de 35.000 pakketten die we wekelijks maken, goed te kunnen vullen”, aldus Willem van Prooijen, teamcoördinator voedselverwerving en bestuurslid Voedselbanken Nederland.



Rowell Versleijen, directeur Logistiek van Plus Retail en vanuit het Plus Greenteam verantwoordelijk voor het thema ‘een beter milieu’: “Als PLUS staan we voor goed eten voor iedereen, elke dag. Goed eten weggooien, vinden we dan ook enorm zonde. Daarom helpen we onze klanten met verspillingstips, zorgen we ervoor dat we in de winkels zo slim mogelijk bestellen, en houden we onze voorraden op de distributiecentra scherp in de gaten. Maar ook wij hebben in onze organisatie te maken met producten die ‘over’ zijn. Daarom hebben we onze bestaande samenwerking met de voedselbanken nog eens tegen het licht gehouden om te kijken waar nog mogelijkheden voor verruiming zijn. Zo kunnen nog meer producten naar mensen die dit hard nodig hebben.”



De voedselbanken maken wekelijks 35.000 voedselpakketten voor 88.000 mensen. Dat komt overeen met een vol PSV-stadion (met kinderen) en een volle Kuip (met volwassenen).