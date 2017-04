Paasshow bij Folkerts Wooncentrum

SURHUISTERVEEN - Op Tweede Paasdag organiseert Folkerts Wooncentrum traditiegetrouw een paasshow, van 10.00 tot 17.00 uur.

Harrie Folkerts in de showroom van Folkerts Wooncentrum. Ingezonden foto

“Vorig jaar zijn we met onze paasshow een andere weg ingeslagen door ook andere ondernemers zich te laten presenteren in onze showroom. Dit is ons goed bevalllen en dus geven we daar dit jaar een vervolg aan,” vertelt Siep Folkerts.

Borger Tegels en Sanitair, De Flexibele Makelaar, Hifistudio It Harkstee, Hoekstra De Ontzorgexpert, Autobedrijf De Zwette en Pool Hifi-Video Centre zullen aanwezig zijn op Tweede Paasdag.

Tegelijk met de paasshow start ook de voorjaarsactie: bij elke 100 euro die de klant besteedt, krijg hij een bon waarmee hij kans maakt op een prijs. De actie loopt tot Pinksteren.

Folkerts Wooncentrum, dat in september zestig jaar bestaat, staat voor een specialistische kijk op interieur en slapen. Vloeren, raambekleding, meubels in alle gewenste kleuren en stoffen en alles op het gebied van slapen vindt men bij Folkerts aan de Molenweg 77 in Surhuisterveen. “Wij merken een sterke toename in het maatwerk, alles is afgestemd op het individu,” aldus Folkerts. “De keuze is bij ons dan ook enorm.”

Tijdens de Paasshow kan men zich laten inspireren en informeren onder het genot van een hapje en drankje. Voor de kinderen is er de speelhoek of het springkussen waar zij zich mee kunnen vermaken.

www.folkertswooncentrum.nl | 0512-362805