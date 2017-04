Open dagen bij Awizon in Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN - Op 7 en 8 april opent Awizon in Surhuisterveen haar deuren om de laatste ontwikkelingen in zonne-energie te demonstreren.

Tijdens de open dagen kan men zien hoe een monteur zonnepanelen op een schuin dak monteert. (Ingezonden foto)

Bent u benieuwd hoe een accu voor de opslag van zonnestroom eruit ziet? Hoe de nieuwste zonneboilercollectoren prachtig gecombineerd kunnen worden met zwarte zonnepanelen? Of wilt u live bekijken hoe een monteur zonnepanelen op een schuin dak monteert? Mis dan de open dagen niet. Het is een unieke kans om de nieuwste producten te bekijken en op de hoogte te worden gebracht over de subsidies voor 2017.

Gerard Kuipers, adviseur bij Awizon: “Door de combinatie van prijsdalingen van de producten en interessante subsidies is de populariteit van zonne-energie enorm toegenomen. Zonnepanelen verdienen zichzelf bijvoorbeeld al binnen 7 à 8 jaar terug, waarna ze nog ruim twintig jaar lang gratis stroom opwekken. Ook voor zonneboilers is veel belangstelling, nu de subsidie daarop in 2017 met vijftig procent is verhoogd”.

Awizon was veertien jaar geleden één van de eerste bedrijven in het noorden op het gebied van zonne-energie. Inmiddels heeft het bedrijf ruim 55.000 zonnepanelen geplaatst bij particulieren, het MKB, woningcorporaties, etcera.

Kijk voor meer informatie over de open dagen op www.awizon.nl/nieuws.