Open dag Crematorium Goutum druk bezocht

GOUTUM - Afgelopen zondag opende het Yarden Crematorium en Uitvaartcentrum Goutum haar deuren voor het publiek. Ruim 240 bezoekers hadden op deze dag de mogelijkheid om een kijkje voor en achter de schermen te nemen.

Het uitvaartcentrum is opnieuw ingericht. Ingezonden foto

Zo werd bijvoorbeeld ook de ovenruimte opengesteld op deze dag en konden de mensen het recentelijk gerestylede uitvaartcentrum bezoeken. Het hele interieur van het uitvaartcentrum is opnieuw ingericht volgens het Feeling Environment concept van Yarden. Dit concept zorgt voor een optimale afstemming in alle ruimten van kleuren, geuren, materialen, geluiden en beelden die aansluiten op de emoties die nabestaanden en bezoekers ervaren.

"Bij ons staan de zorg en aandacht voor de overledene en de familie voorop. Zo geven we nabestaanden alle tijd en ruimte om afscheid te nemen van hun dierbare", vertelt Henk Meijer, locatiemanager.

Uiteraard was er op de open dag voldoende gelegenheid om vragen te stellen, inspiratie op te doen en laatste wensen te bespreken en vast te leggen. Verder was er live muziek in de aula van Gerrit Breteler samen met pianist Peter van der Zwaag en violiste Michelle Brunt.