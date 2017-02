Ooglidcorrecties bij Huisartskliniek Drachten

DRACHTEN - Cosmetisch huisarts Mark van Bracht voert in het nieuwe gezondheidscentrum aan de Morra in Drachten, dat begin dit jaar werd opgezet, kleine chirurgische ingrepen uit zoals ooglidcorrecties en sterilisaties bij mannen.

Mark van Bracht in de behandelkamer voor kleine ingrepen. (Ingezonden foto)

"Naarmate iemand ouder wordt kunnen bovenste oogleden wat meer gaan hangen, met een vermoeide blik of een zwaar gevoel tot gevolg. Een bovenooglidcorrectie is bij veel last vaak een goede optie," aldus Van Bracht.

In de geaccrediteerde huisartsenpraktijk bevindt zich een moderne behandelkamer speciaal voor kleine ingrepen. Hier is tijd en aandacht voor de patiënt in een ‘healing environment’. Voor mensen met operatieangst reserveert Van Bracht extra tijd.

De praktijk is aangesloten bij Huisartskliniek, waardoor er gebruik kan worden gemaakt van een goed netwerk van experts in kleine chirurgie. Een ooglidcorrectie kost bij Huisartskliniek Drachten € 650,-.