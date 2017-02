Onthard water heeft een positief effect op de huid

DRACHTEN - Mezutec Waterzuiveringssystemen B.V. is specialist op het gebied van waterontharders voor de zakelijke en particuliere markt. De populariteit van die waterontharders neemt snel toe, merkt directeur Jelle Booi. “Niet zo gek ook, want direct na het installeren ervan kan men al genieten van fluweelzacht water.”

Jelle Booi, directeur van Mezutec, tussen verschillende types waterzuiveringsapparaten. Foto: Klaas Rozema

Waterontharders filteren het water: kalk, magnesium en andere vervuilers worden eruit gehaald. Het zachte water dat overblijft, heeft diverse voordelen. “Zo ontdekten wij per toeval dat het water vaak een positief effect heeft op de huid. Uit de ervaringen van diverse klanten bleek namelijk dat klachten als een droge huid, eczeem en roos verdwenen. Ook hoorden wij van diverse gebruikers dat zij, na installatie van de ontharder, niet langer last hadden van jeuk na het douchen. Daarnaast is het water gewoon veel lekkerder van smaak.”

Steeds meer mensen worden zich bewust van de voordelen van de waterontharder, merkt Booi. En stuk voor stuk zijn ze erg tevreden. “Ik heb nog nooit een klant gehad die zei dat het apparaat niet aan de verwachting voldeed. De was blijft zachter en er is minder wasmiddel nodig. Tevens zorgt onthard water ervoor dat apparatuur veel langer mee gaat en minder vaak hoeft te worden schoongemaakt door het uitblijven van kalkaanslag. Douchewanden en tegels hebben hierdoor ook veel minder schoonmaakwerk nodig.”

De waterontharders van Mezutec zijn volautomatisch en onderhoudsarm. “Eenmaal geïnstalleerd heeft de klant er dus geen omkijken meer naar. Mochten er toch vragen zijn, dan zijn wij altijd te bereiken. En wie geheel ontzorgd wil worden, kan bij ons een onderhoudscontract afsluiten.”

“Wij staan voor een goed contact met onze klanten en denken graag met ze mee. Daarom vinden we het ook heel belangrijk om eerst langs te komen, voordat we vrijblijvend advies of een offerte geven,” aldus Booi, die al 25 jaar ervaring heeft met ontharders. “Iedere situatie is weer anders, dat maakt een prijsopgave via de telefoon of het internet niet verstandig.”

