Nordic Veranda: duurzame veranda’s van hout en aluminium

DRACHTEN - Nordic Veranda levert veranda’s en carports, van het kleinste onderdeel tot een compleet pakket, uitgevoerd in aluminium of hout, en in verschillende kwaliteiten.

IJsbrand van der Meer en Sietske Zuidersma begonnen anderhalf jaar geleden met Nordic Veranda. Van der Meer: “Veel mensen in deze regio zijn handige doe-het-zelvers. Daar springen wij op in door naast complete veranda’s ook losse onderdelen aan te bieden als polycarbonaatplaten en profielen. Zo kan men ervoor kiezen zelf een houten constructie te maken en bij ons een compleet bovenbouwpakket aan te schaffen voor het dak. De losse profielen zijn standaard verkrijgbaar in aluminium, twee kleuren wit en antraciet. Mocht de klant een andere kleur in gedachten hebben, dan kunnen wij het aluminium tegen meerprijs in de gewenste kleur laten poedercoaten.”

Alles is te vinden in de webshop, die binnenkort in een nieuw jasje wordt gestoken. Daarnaast zijn de producten van Nordic Veranda te zien in de showroom op industrieterrein De Haven in Drachten. “Wij hebben hier een veranda voor elk budget, van heel basic, tot luxe en uitgebreid,” aldus Van der Meer. “In standaardmaten of geheel op maat gemaakt. Ook carports en diverse accessoires behoren tot het assortiment.”

Waar de types veranda’s van elkaar verschillen, wordt duidelijk bij het zien van de proefmodellen in de showroom. Van der Meer helpt klanten graag om de juiste keuze te maken. “Wij geven advies op basis van de wensen van de klant, over de kleur en het type. Ook technisch advies is heel belangrijk. Welke hellingshoek is verantwoord, waarom kun je het beste gelamineerd larikshout gebruiken bij een glazen overkapping, in plaats van ‘gewoon’ hout?”

Gelamineerd lariks is hout dat is opgebouwd uit meerdere lagen. Het is erg sterk en het trekt niet krom. “Door dit te gebruiken in combinatie met een glazen overkapping, weet je zeker dat er geen spanning op het glas komt te staan,” legt Van der Meer uit.

Met een zelfbouwpakket kan de klant de veranda prima zelf opbouwen. Maar wie dat niet ziet zitten, kan alles, van het inmeten en monteren, tot het aanleggen van de hemelwaterafvoer, het herstraten en het aanleggen van verlichting overlaten aan Nordic Veranda.

Nordic Veranda levert in heel Nederland en daarbuiten. Kijk op www.nordicveranda.nl, bel 0512-232060 of komt langs op De Gaffel 17 in Drachten.

Kom ook naar de Paasshow van Nordic Veranda, op paasmaandag 17 april van 10.00-15.00 uur. Tijdens de Paasshow 10% korting.