Noordoost Friesland maakt zich op voor 2018

KOLLUMERPOMP – 130 toeristische ondernemers uit Noordoost Friesland kregen maandagavond in Natuurlijk Kollumeroord informatie over hoe zij volgend jaar kunnen profiteren van regiomarketingactiviteiten en van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad.

De foldermarkt was een groot succes. (Ingezonden foto)

De avond werd georganiseerd door Merk Fryslân en Stichting RegioMarketing Toerisme. Deze laatste partij vertegenwoordigt sinds 2014 ruim 400 toeristische ondernemers in Noordoost Friesland. Coördinator van de stichting Lisette Grasmeijer gaf het publiek een update van de marketingwerkzaamheden. "In 2017 zet de stichting volop in op online marketing. Alle toeristen in de regio kunnen inspiratie halen op www.eropuitinfriesland.nl. We proberen met het contentteam inspirerende artikelen en video’s te maken. Daarnaast adverteren we online om nog meer bezoekers naar de website te trekken."

Martin Cnossen en Bouke Kors van Merk Fryslân vulden Grasmeijer aan met uitleg over de nieuwe website van de provinciale marketingorganisatie; www.friesland.nl. "Dit platform gaat begin april live. We verwachten dit jaar ruim één miljoen bezoekers en in 2018 een veelvoud daarvan," aldus Kors tijdens zijn presentatie. "Alle communicatie rondom evenementen van Culturele Hoofdstad 2018 zal verlopen via deze website. Daarom is het belangrijk dat alle toeristische ondernemers uit Friesland met actuele gegevens op de website vermeld staan."

Marjan Soepboer van Ynbusiness vertelde dat het van groot belang is dat ondernemers hun eigen website ook op orde hebben. "Is uw website drietalig? Heeft u een boekingsmogelijkheid en wordt u goed gevonden op internet?" vroeg Soepboer aan het publiek. "Nee? Kom dan naar één van de workshops die speciaal voor de toeristische branche zijn ontwikkeld. Niet alleen de online zaken komen in het cursusaanbod naar voren, ook voor thema’s zoals gastvrijheid en de internationale gast komen aan bod. Kijk op www.ynbusiness.nl voor het complete overzicht van workshops."

Hanita van der Schaaf sloot het informatieve gedeelte af door een aantal grote bidbook -evenementen van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad toe te lichten. Projecten zoals Under de Toer, Celebrating Diversity en Sense of Place spelen zich volgend jaar (deels) af in Noordoost Friesland. "Door je als toeristische ondernemer nu al te verdiepen in deze projecten, kun je gerichte arrangementen, aanbiedingen of acties maken. Zo kan elke Friese toeristische ondernemer een graantje van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 meepikken."

Na het informatieve gedeelte was het tijd voor de foldermarkt. Tijdens deze vierde editie ruilden ondernemers hun folders weer fanatiek. Zo wisselde Terp Hegebeintum bijvoorbeeld flyers met die van het Toeristenbureau Earnewâld en Museum Dokkum nam informatie mee van de Spitkeet in Harkema. Daarnaast gingen alle aanwezigen naar huis met een stapel magazines –uitgegeven door Stichting RegioMarketing Toerisme- in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal en vonden de zogenaamde ‘er-op-uit kaarten’ van Merk Fryslân gretig aftrek.