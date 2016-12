Noord-Nederlandse Landbouwbeurs in WTC

LEEUWARDEN - Van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 december 2016 staat het WTC Expo Leeuwarden volledig in het teken van de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs.

Ruim 25.000 belangstellenden uit de agrarische sector bezoeken naar verwachting het evenement. Hiermee is de beurs uitgegroeid tot één van de topevenementen in het WTC Expo. Klein begonnen, bestrijkt de Landbouwbeurs met 45.000 m2 nu de gehele beursvloer van het WTC-complex.

De 21e editie van de Landbouwbeurs belooft een levendig en dynamisch evenement te worden. Met nog een paar weken te gaan, telt de lijst circa 250 deelnemers. “De beurs zit praktisch boor- devol,” aldus Beursmanager Tjettje Miedema.

Aan activiteiten geen gebrek tijdens de Landbouwbeurs 2016. Op de beursvloer is meer te doen dan ooit. Maar voor het eerst is er ook buiten het nodige te beleven. In mei 2016 is de Dairy Campus officieel geopend. Een inspirerende ontmoetingsplek voor iedereen die iets met de zuivelsector van doen heeft. Voor slechts € 15,00 kunnen geïnteresseerden de Landbouwbeurs- beurs bezoeken, inclusief een excursie met rondleiding op de Dairy Campus. Woensdag 14, don- derdag 15 en vrijdag 16 december staat er om 14.00 uur een bus klaar voor deze excursie. Rond 16.00 uur is men weer terug bij het WTC Expo.

De beurs is woensdag en donderdag geopend van 13.00 tot 22.00 uur en vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. Meer informatie: www.wtclandbouw.nl.