Joh. Bosgra BV in Hurdegaryp

Nieuwste trends tijdens Paashow Tuin & Park

HURDEGARYP - We gaan weer naar buiten en dus is nu de tuin aan de beurt om eens grondig onder handen te worden genomen. Joh. Bosgra BV organiseert daarom op 13, 14 en 15 april een grote paasshow. Er zijn speciale acties en scherpe aanbiedingen. Ook de complete lijnen met de nieuwste modellen van de A-merken Honda, Stihl, Stiga, Ego en Karcher worden gepresenteerd.

Robotmaaiers

Een duidelijke trend is de robotmaaier. Nooit meer zelf gras maaien, maar thuiskomen en een glad gemaaid gazon aantreffen. Bosgra adviseert u graag over de mogelijkheden voor een robotmaaier in uw tuin en kan deze natuurlijk ook voor u aanleggen.

Accu tuinmachines

Daarnaast worden accu tuinmachines steeds belangrijker. Deze zijn duurzamer en dus minder milieubelastend, veel stiller en zeer goed betaalbaar. Zowel Stihl als Ego hebben nieuwe accumodellen en bewijzen dat machines op accu uitstekend werk leveren en steeds langer meegaan.

De ervaren verkopers staan voor u klaar met een passend advies en in de moderne werkplaats kunnen de tuinmachines worden aangeboden voor onderhoud en reparatie.

Kijk voor meer informatie op www.bosgra.nl.