Nieuwjaarsborrel Vrouwen van Nu Augustinusga

AUGUSTINUSGA - Woensdag 4 januari kwam de vereniging Vrouwen van Nu Augustinusga bij elkaar voor een nieuwjaarsborrel in Ny Stynsgea. Tijdens deze bijeenkomst werd de opbrengst van de verkoopmiddag in november 2016, 300 euro, geschonken aan de Alzheimer Stichting. Namens die stichting was Sietske Leistra aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen.