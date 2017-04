Demodagen bij Medipoint | Vitalis

DRACHTEN - Medipoint | Vitalis organiseert twee demodagen. Op donderdag 20 april is er de demodag Gezond Zitten en op vrijdag 21 april de demodag Scootmobiel.

“Wanneer u zit, is het belangrijk dat u een gezonde zithouding aanneemt en veilig kunt gaan zitten en opstaan. Omdat de perfecte stoel voor iedereen anders is, organiseert Medipoint de demodag Gezond zitten.

Kom tijdens deze dag alles te weten over een gezonde zithouding, welke stoel het beste bij u past en profiteer van diverse gratis extra’s.

Wanneer u op zoek bent naar een scootmobiel, heeft u de keuze uit een enorm assortiment. maar wilt u deze gebruiken voor de boodschappen bij u in de buurt of wilt u ook echt lang op pad? En rijdt een driewiel scootmobiel echt zo anders dan een vierwiel? Ontdek het op de Medipoint demodag Scootmobiel.

TIjdens deze dag krijgt u meer informatie over scootmobielen, kunt u verschillende modellen uitproberen en kunt u gebruikmaken van diverse gratis extra’s bij aankoop. Wij zien u graag tegemoet in onze winkel, de koffie staat voor u klaar.

Bel voor meer informatie of om u direct in te schrijven naar 088-1020100, ga naar www.medipoint.nl/demodagen of vraag het in de winkel."

Winkel Drachten, Jade 32