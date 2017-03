Klant centraal bij Medior Financieel advies

GRONINGEN - Wie hypotheek advies inwint bij Medior Financieel Advies in Groningen, is verzekerd van hulp van A tot Z.

De vier adviseurs van Medior regelen alles voor hun klanten. “En daarin gaan we heel ver,” aldus Martin Kuperus. “Het kopen van een huis en het regelen van een hypotheek is vaak een stressvolle bezigheid. Wij willen die stress bij onze klanten zoveel mogelijk wegnemen. Dat doen we onder andere door intensief contact te onderhouden. Zo zijn we altijd bereikbaar, via telefoon, chatmodules en contactformulieren op onze website, en Whatsapp. Oók in het weekend.”

De mannen opereren vanuit hun kantoor aan de Veemarktstraat in Groningen, maar komen vaak bij klanten thuis, of die nu in Friesland wonen of in Zeeland. “Wij geven altijd een eerlijk advies en kunnen snel beoordelen of iets haalbaar is of niet. We hebben eigen makelaars in huis en tevens een erkende hypotheekadviseur. Met onze kennis kunnen we een deskundige en onafhankelijke vergelijking maken tussen alle hypotheekaanbieders in Nederland. Altijd vinden we de hypotheek die het beste bij de klant past. En dat tegen de laagst mogelijke rente.”

De persoonlijke benadering van Medior wordt zeer gewaardeerd, zo blijkt onder andere uit het gemiddelde cijfer dat Medior krijgt op de site advieskeuze.nl: een 9.9.

Maak een afspraak op www.medior.nu, via info@medior.nu of bel 050-5252602 of 06-25140491.