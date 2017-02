Uniek in Friesland

MCL opent Wondexpertisecentrum

Per 1 februari opende het MCL in Leeuwarden het Wondexpertisecentrum, een unieke voorziening in Friesland waar verschillende zorgverleners op één plek samenwerken. Patiënten met een chronische of complexe wond kunnen er terecht: zonder lange wachttijden krijgen ze betere zorg dan tot nu toe kon worden gegeven. Zorgverzekeraar CZ denkt dat het 900 euro per patiënt bespaart.

“Door geringe onderlinge communicatie tussen zorgverleners is wondbehandeling versnipperd en veelal inefficiënt”, aldus vaatchirurg Ties van Andringa de Kempenaer. “Ook de kennis over complexe wonden schiet tekort. Het Wondexpertisecentrum brengt hierin verbetering.”

Wondzorg efficiënter

De zorg bij chronische, complexe wonden blijkt in de praktijk vaak te worden gegeven door meerdere (para)medische specialisaties. Inefficiënte wondzorg kan het gevolg zijn. “Een huisarts verwijst iemand met een complexe wond bijvoorbeeld naar een specialist. De oorzaak van de wond blijkt niets te maken te hebben met zijn of haar specialisme maar bijvoorbeeld met slechte bloedvaten of een hartprobleem. Wie stelt deze diagnose?”

De meest effectieve behandeling laat soms te lang op zich wachten. Dat kan leiden tot langdurige opname in een ziekenhuis of een verpleeghuis. Kosten worden hoger dan nodig. Ook wordt de patiënt langer dan nodig geconfronteerd met pijnklachten en beperkingen in zijn dagelijkse leven.

Eén loket in het MCL

Een oplossing voor deze problemen is de opening van het Wondexpertisecentrum (WEC) in het MCL in Leeuwarden. Vanaf 1 februari is dit hét loket waar mensen met complexe wonden terecht kunnen. Ze worden behandeld en gevolgd door dezelfde wonddeskundige, óók in hun thuissituatie.

Vertraging voorkomen

Een patiënt met een complexe wond komt meestal eerst bij de huisarts terecht. Hij of zij doet er in Nederland gemiddeld dertig weken over om in een ziekenhuis terecht te komen. Door deze vertraging wordt de kans op snel genezen minder.

“Er was tot nu toe eigenlijk geen goed zorgpad voor mensen met een complexe wond,” aldus Van Andringa de Kempenaer. “Als genezing binnen twee tot drie weken uitblijft, is dat altijd een uiting van een onderliggend probleem. Als je dit niet tijdig herkent, wordt het een nog groter probleem voor de patiënt. Met deze andere werkwijze is het streven om vijfentachtig procent van de complexe wonden binnen negen weken dicht te krijgen.”

Een huisarts, verpleeghuisarts of specialist kan dankzij het Wondexpertisecentrum nu direct doorverwijzen naar één loket voor wondproblematiek.

Werkwijze Wondexpertisecentrum

“Een patiënt met een complexe wond wordt binnen één of twee dagen na aanmelding door ons gezien”, vertelt Van Andringa de Kempenaer. “Er wordt dan een behandelplan afgesproken. We behandelen de complexe wond binnen één team en pakken het multidisciplinair aan. De patiënt wordt gezien door de specialistisch wondconsulent/verpleegkundige onder supervisie van vaatchirurg, dermatoloog of de plastisch chirurg.”

Ook thuis volgen

Doel van het Wondexpertisecentrum is de patiënt ook thuis te kunnen blijven volgen. Dat gebeurt via een digitaal patiëntendossier in een beveiligde omgeving. Iedere behandelaar, ook de thuiszorg, werkt in dat dossier. Hiermee wordt de communicatie met de behandelende specialisten, de huisarts en de thuiszorg verbeterd. Iedere week wordt er een foto gemaakt van de wond, die komt in het dossier. Vanuit het ziekenhuis kan de specialist zien, hoe het verloop is.

“Op termijn willen we ook specialistische wondconsulenten of verpleegkundigen uit het MCL in de thuissituatie inzetten”, zegt Van Andringa de Kempenaer. “Zij kennen de patiënt. Hiermee zorgen we voor een hoog niveau zorg in de thuissituatie. We reduceren polibezoek in het ziekenhuis, de huisartsen worden ontzorgd én door snellere genezing worden de kosten van zorg en verbandmiddelen minder.”

Kennis uitwisselen

“Met het hele WEC-team borgen we de kennis en blijven we leren,” aldus Van Andringa de Kempenaer. “We werken in het MCL samen met twee andere topklinische ziekenhuizen: Isala Zwolle en MST Twente. Daar werken ze al op deze wijze. Voordeel is dat we meer data kunnen verzamelen en uitwisselen. Dit geeft ons mogelijkheden tot meer wetenschappelijk onderzoek naar goede wondzorg en zoiets als de kosten.”