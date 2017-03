Mazzelshop Camping Totaal en Mazz tuinmeubelen, voor een héérlijk buitenleven

LEEUWARDEN - Alles voor comfortabel kamperen en heel veel tuinmeubelen in een showroom van 5000 m2. Van harte welkom om deze grootste collectie van Friesland te bekijken op het winkelplein Hemrik aan de Planetenlaan 2. Altijd goed bereikbaar en ruim voldoende gratis parkeerplaatsen.

“Van een echte kampeerwinkel mag je verwachten dat je er alles wat je nodig hebt voor een kampeervakantie kunt kopen. Ons assortiment is dan ook enorm, van het ontbrekende dopje voor het luchtbed tot complete zespersoons tenten, tentbezems, serviesgoed en brandstoffen. Maar ook voor het advies omtrent de schoonmaak en/of een technische oplossing bent u bij Mazzelshop Camping Totaal aan het juiste adres. Op onze nieuwe tentzolder staan 25 voortenten opgezet om te beleven en uw keuze makkelijker te maken. Hans, Jenno en Annemarie delen hun kennis heel graag met u.”

Hippe lounge set, een picknickbank of liever een meer praktische tuintafel met stoelen, parasol, schaduwdoek, tuinkussens in alle maten, soorten en kleuren. Kom gerust eens kijken naar het grote aantal opstellingen van onder andere de topmerken 4 Seasons Outdoor, Beach 7, SUNS en Hartman. Voor elke tuin en elk balkon is er een passend meubel. Melvin en Jan vertellen u graag alles over de trends, de materialen en het onderhoud. Voor de aankleding van uw set, maar ook voor binnen, is er bovendien een royale keuze in trendy sierkussens, vazen, lantaarns en andere (woon)accessoires.

De grootste keuze in BBQ’s, van eenvoudig met houtskool tot de meest uitgebreide buitenkeukens. Weber, Outdoorchef, Grandhall, en Big Green Egg zijn enkele van de merken die wij presenteren. Naast de BBQ’s verkopen we ook de bijbehorende gereedschappen en kookboeken. Altijd al een grillmaster willen worden? Voor beginners en gevorderden organiseren wij regelmatig workshops in de Mazz Grillstudio. Onder leiding van een professional worden kennis, technieken en vaardigheden bijgespijkerd. De workshops zijn ook zeer geschikt voor een uitje met collega’s of vrienden. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Geen zin, tijd of gelegenheid om onze winkel te bezoeken? Alle items kunnen ook online besteld worden. Wij bellen graag bij u aan om de bestelling te bezorgen.

Wij zijn trots op ons pand aan het winkelplein Hemrik. De gevels hebben een metamorfose ondergaan en krijgen een chique en hedendaagse uitstraling. Ook binnen zijn talloze veranderingen zichtbaar. Naast onze winkels heeft ook Keukenpunt, met een prachtige collectie kwaliteitskeukens en vloeren, een plek onder ons dak gekregen. Voor de overige vrije meters zijn we in gesprek met diverse partijen, we kijken uit naar de samenwerking op het winkelplein.

www.mazz.nl en www.mazzelshop.nl