Lauwers College voor jou: dichtbij, gezellig, vertrouwd

Lauwers College helpt je jouw talent te ontdekken.. Ingezonden foto

BUITENPOST - “Deze school was gewoon het leukst”, schrijft de ene leerling op de website van de school. Een andere: “De leraren hier willen je echt helpen.” Het Lauwers College – met vestigingen in Buitenpost, Kollum en Grijpskerk - laat graag de eigen leerlingen vertellen over de school. Niet alleen op de site (www.lauwerscollege.nl), maar ook op de open dagen (zie de advertentie elders in dit blad).

'Dichtbij', 'gezellig', 'vertrouwd'; zo omschrijven leerlingen de school. Uit de verhalen blijkt dat er aandacht is voor elk kind. Het ‘Lauwers’ is een christelijke school waar iedereen welkom is, met álle middelbare schoolopleidingen. Leerlingen kunnen er dus samen terecht, welk schooladvies ze ook hebben.

Op de site belooft het Lauwers College: “Of je nou een doener bent, of goed in wiskunde, muziek of talen: wij helpen je te ontdekken waar jij in uitblinkt en helpen je op pad om je dromen waar te maken.”