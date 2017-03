Ladiesnight met 26 bedrijven

OPEINDE - Vrijdag 31 maart wordt er voor het eerst een ladiesnight georganiseerd in Dorpshuis De Wringe.

De ladiesnight wordt om 19.00 geopend en er is een welkomstdrankje voor iedereen. Voor de eerste vijftig bezoekers is er een goodiebag. Om 19.30 en 21.00 is er een modeshow. Er komen ongeveer 26 bedrijven. Om 20.30 is er een verloting van leuke cadeaus die beschikbaar gesteld zijn door de deelnemende bedrijven. De ladiesnight duurt van 19.00 tot 22.00 uur.