Krijg briljante tips voor een succesvolle app tijdens gratis webinar

DRACHTEN – Wie graag een eigen app wil ontwikkelen waarmee successen behaald kunnen worden, doet er goed aan 16 februari, 10.00 uur in de agenda te zetten. Dan houdt Sander Dales van het Drachtster bedrijf Inventief-IT live een webinar waarin tips worden gegeven hoe je een succesvolle app kunt lanceren. Het webinar, genaamd ‘9 briljante tips voor een succesvolle app’, is gratis te volgen.

Sander Dales. (Ingezonden foto)

In het webinar vertelt Dales onder andere over hoe je met behulp van techniek je bedrijf naar een volgend niveau kunt helpen, welke techniek je downloads een enorme boost gaan geven en hoe je de meest succesvolle app uit jouw vakgebied zult krijgen.

‘Wanneer je je app volgens deze tips inricht gaat dit heel veel voor je bedrijf veranderen’, vertelt Dales. ‘Je zult meer geld verdienen, de mensen om je heen, zowel werknemers als klanten, worden blij van je app en bovendien zal je rustiger en gelukkiger ondernemen, terwijl je meer werk dan ooit kunt verzetten. En meer werk betekent meer omzet voor jouw bedrijf!’

Het webinar is interessant voor zowel ondernemers die al een app hebben waar verbeteringen in mogelijk zijn als ondernemers die nog geen app hebben. Dit kunnen zowel kleine ondernemers zijn als ondernemers met grote bedrijven.

Voor wie nog niet helemaal bekend is met hoe zo’n webinar in elkaar steekt: een webinar is een online training waarbij een expert uitleg geeft over een bepaald onderwerp. Geïnteresseerden volgen het webinar thuis vanachter hun computer of tablet. Gedurende het webinar is het mogelijk om vragen te stellen. Het webinar duurt ongeveer een uur.

Aanmelden voor het webinar kan via http://www.inventief-it.nl/actief.