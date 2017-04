Kom op Tweede Paasdag naar Trendkeukens

DRACHTEN - Op Tweede Paasdag is de showroom van Trendkeukens geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Een mooie kans om eens kennis te maken met de gemoedelijke sfeer in de Drachtster keukenzaak.

Johan Bosker: “Wij merken dat de klant steeds vaker de grote keukenzaken met grote, dure showrooms en aggressieve verkopers links laat liggen, en kiest voor de kleinere, betrouwbare zaken. De drukte die wij als gevolg hiervan ervaren, kunnen we prima aan, met ondersteuning van onze collega’s Wilko Kronemeijer en Jeannette Postmus.

Tussen onze klanten zitten steeds meer mensen die een keuken zoeken voor hun nog te bouwen woning. Ook deze groep klanten kunnen wij van dienst zijn, met een gedetailleerde installatietekening, die de aannemer nodig heeft om de aansluitpunten in de bouw mee te nemen. Als de muren van de woning staan, gaat Trendkeukens de keuken inmeten en kijken of de installatiepunten op de juiste plaats zijn aangelegd. Acht weken voor oplevering komt de klant dan nog een keer bij ons langs om de keuken door te spreken en eventuele wijzigingen toe te passen. Daarna wordt de keuken pas definitief besteld. Alles om er zeker van te zijn dat de klant straks voorzien is van de perfecte keuken in zijn of haar nieuwe woning.

Een klant die de moeite heeft genomen naar onze winkel te komen, geven we graag de tijd en aandacht die hij verdient. Dit doen wij door middel van een helder intakegesprek, waarna we een mooie en duidelijke 3d-tekening maken. Hierna geven wij een eerlijke, lage prijs, in tegenstelling tot sommige keukenzaken, waarbij de verkoper begint met een kunstmatig hoge prijs, om dan te zakken tot de klant ja zegt.

Natuurlijk is de klant vrij om te kiezen. Wij hebben er echter alle vertrouwen in dat wij het op de prijs nooit verliezen. Mocht de klant toch ergens anders een lagere prijs aangeboden krijgen, dan zit er kwaliteitsverschil in de aangeboden materialen. Een goedkope keuken leveren kan namelijk iedereen, maar een kwalitatief goede keuken leveren voor een goede prijs, dat kan alleen Trendkeukens.

Deze prijzen kunnen wij bieden door onze lage overheadskosten. Wij maken geen gebruik van goedkope merken en materialen, maar hebben degelijke merken met vijf jaar garantie en de hoogste kwaliteit meubelen. De topkwaliteit is ook te zien in onze showroom, zodat we klanten de kans bieden goed te vergelijken. Kwaliteit voor een lage prijs is ons visitekaartje.”

www.trendkeukens.nl | 0512-537437