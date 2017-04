Kalkhoff Roadtruck bij Profile Egberts

DRACHTEN - De Kalkhoff Roadtruck komt op 21 en 22 april naar Profile Egberts aan de Zuidkade in Drachten. Tijdens deze dagen kunnen verschillende e-bikes van dit Duitse merk worden getest.

Profile Egberts biedt een ruime keuze in E-bikes. (Ingezonden foto)

Arnaud Egberts: “Kalkhoff is de marktleider op het gebied van elektrische fietsen, en komt al een paar jaar als beste uit de test bij de Consumentenbond. Tijdens deze dagen is er een deskundige van Kalkhoff aanwezig die kan adviseren bij de keuze voor een fiets. Fietsen van Kalkhoff zijn heel licht en hebben een hoge actieradius en een krachtige, nagenoeg stille, accumotor. Doordat deze in het midden is geplaatst zijn de fietsen stabiel en heel sterk.”

Profile Egberts heeft naast elektrische fietsen ook stadsfietsen, racefietsen en mountainbikes. In de eigen werkplaats zijn twee monteurs werkzaam, waarvan er één gespecialiseerd is in ATB’s en racefietsen.

www.profileegberts.nl