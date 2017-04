Jumbo Burgum op zondag langer open

BURGUM - De vestiging van Jumbo aan de Markt in Burgum is vanaf nu langer geopend op de zondagen. Tot nu toe was de supermarkt open van 12.00 tot 17.00, vanaf komende zondag wordt dit gewijzigd naar 12.00 tot 18.00 uur.

Johan Postma, bedrijfsleider van Jumbo Burgum: “De zondagsopening is een groot succes, zo blijkt uit de hoeveelheid klanten die op die dag naar de winkel komt. Ook voor toeristen in de regio is de zondagsopening een uitkomst.

We willen mensen de gelegenheid geven lekker lang van hun weekend te genieten. Nu de lente is begonnen en de zomertijd is ingegaan, gaan we het barbecueseizoen weer in. Met onze nieuwe openingstijden hebben onze klanten wat langer de tijd om na te denken over wat ze willen gaan eten. Stel: het is mooi weer en ze besluiten spontaan te gaan barbecueën, dan geeft de nieuwe sluitingstijd hiervoor wat meer ruimte.

Om geen verwarring te laten ontstaan over onze openingstijden, blijven deze ook in het laagseizoen van kracht. Ook de Poiesz in Burgum en de Albert Heijn in Hurdegaryp passen hun openingstijden aan.”

