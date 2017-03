Je droomhuis vinden en weten waar je staat

Kor Bolhuis. Ingezonden foto

"Het is lente en mooie zonnige dagen zorgen ervoor dat het begint te kriebelen. De tuin anders inrichten, het huis verven, een serre bouwen of verhuizen, een nieuwe start? Vragen die regelmatig opkomen en ongetwijfeld ook bij u leven. Daarom is het mooi dat op 1 april de NVM Open Huizen Dag wordt georganiseerd. Op die zaterdag kan iedereen, zonder afspraak en vrijblijvend, woningen bezichtigen. Voor de Rabobank een mooi moment om u uit te nodigen voor een vrijblijvend gesprek. Daarom organiseren wij op 1 april op bijna al onze vestigingen het Hypotheek Inloopspreekuur. Graag gaan wij direct met u in gesprek over het huis wat u hebt bekeken. Wij bespreken de financiële mogelijkheden zodat u weet waar u staat. Heeft u uw droomhuis nog niet gevonden maar wilt u wel graag weten wat uw mogelijkheden zijn, dan bent u ook van harte welkom. Voor de vestigingen en tijden kijk op www.rabobank.nl/inloopspreekuur. Wilt u weten welke woningen u kunt bezichtigen? Kijk dan op www.nvm.nl. Wij ontmoeten u graag op zaterdag 1 april."

Kor Bolhuis Manager Particulieren Rabobank Drachten Friesland Oost