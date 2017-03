Inbraak en veiligheid bij Energie(k)Loket

HURDEGARYP - Zaterdag 1 april is het Energie(k)loket Bouwen en Wenjen aan de Fuormanderij 3 in Hurdegaryp van 10 tot 15 uur geopend. Dit valt samen met de Open Huizendag van de NVM Makelaars. Iedereen kan er die dag terecht voor alle vragen over bouwen, verbouwen, energiezuinig maken, isoleren, zonnepanelen, subsidies, tiny houses, nieuwbouw of een bestaande woning kopen. Speciaal thema deze dag is inbraakveiligheid. Deskundigen laten zien hoe je je woning inbraakveilig kunt maken. Een gerust gevoel want helaas is er momenteel weer geregeld sprake van woninginbraak.

We denken allemaal dat een inbraak ons niet zal overkomen. Je woont in een veilige buurt en weet wat er speelt. Toch zijn er in jouw buurt waarschijnlijk meer inbraken dan je dacht. Een overzicht van de inbraken in jouw buurt kun je terugvinden op de website Misdaad in Kaart. Dit is een initiatief van de politie met lokaal nieuws en informatie uit jouw woonwijk. In het overzicht van Misdaad in Kaart kun je in één oogopslag zien hoeveel woninginbraken en pogingen tot woninginbraken er in de afgelopen drie maanden in jouw buurt zijn geweest. Misschien een extra reden om een bezoek te brengen aan het Energie(k)Loket in Hurdegaryp.