HMC doneert hulpmiddelen aan Stichting Speranta

LEEUWARDEN - Op dinsdag 29 november heeft het Hulpmiddelen Centrum (HMC) een donatie van hulpmiddelen gedaan aan Stichting Speranta. De donatie werd aangeboden aan Willem de Boer, hij vertegenwoordigt Stichting Speranta.

De hulpmiddelen die HMC aan Stichting Speranta doneert, gaan naar twee leencentra in Roemenië, in de plaatsen Targu Neamt en Critesti. Deze leencentra zijn opgericht voor arme mensen waarmee een zekere continuïteit was ontstaan in het uitlenen van hulpmiddelen. Door de verbeterde gezondheidszorg is de levensduur in deze gebieden echter gestegen. Hierdoor blijven de hulpmiddelen langer uitstaan bij de mensen. Dit heeft geleid tot een ernstig tekort aan hulpmiddelen in de uitleencentra.

De hulpmiddelen die HMC doneert zijn afgeschreven, maar nog goed bruikbaar en krijgen op deze manier een goede bestemming. Stichting Fryslân Moldova verzorgt het vervoer van de hulpmiddelen naar Roemenië zodat de uitleencentra volgende week weer een groot aantal mensen kunnen helpen.