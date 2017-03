Het Online Toeristenbureau:

gids voor de mooiste plekjes in Fries-Groningse regio

JISTRUM – Op zoek naar de mooiste plekjes of leukste uitjes in Friesland en Groningen? Neem allereerst een kijkje op www.online-toeristenbureau.nl. Met het Online Toeristenbureau ontdek je eenvoudig wat er te beleven valt rondom het grensgebied van beide provincies. Dat is veel meer dan je misschien denkt, vertellen de initiatiefnemers. “De Noardlike Fryske Wâlden, het Westerkwartier, Middag-Humsterland en het waddengebied zijn prachtige streken om te recreëren.”

De mooiste plekjes vind je op www.online-toeristenbureau.nl. (Ingezonden foto)

Het Online Toeristenbureau is een idee van grafisch vormgever Wieger van der Ploeg en schrijver en fotograaf Karoline van den Donker. Wat de site bijzonder maakt, is dat uit eigen ervaringen wordt geput. “Wij wonen in de Friese Wouden, en genieten van al het moois dat deze streek biedt”, vertelt Karoline. “Dat wil je delen.”

De website weerspiegelt de persoonlijke interessegebieden: “We houden van het buitenleven, natuur en plaatsen die leuk zijn voor kinderen of honden. Maar ook van leuke restaurants, gezellige terrasjes, cultuurhistorie en milieuvriendelijk recreëren.”

Er zijn verschillende manieren om www.online-toeristenbureau.nl te doorzoeken: bijvoorbeeld via gebiedskaarten, op thema of per plaats. “Daardoor krijgt de bezoeker precies de informatie die bij zijn wensen past.”

Het Online Toeristenbureau wordt niet gesubsidieerd. “Dat heeft als voordeel dat wij ons niet hoeven te beperken tot een provincie of gemeente, maar aandacht kunnen besteden aan alle plekjes in de omgeving die de moeite waard zijn voor een recreant.”

Het Online Toeristenbureau zoekt nadrukkelijk samenwerking met anderen in de recreatieve sector. “Onze regio heeft zoveel mogelijkheden. Hoe meer initiatief, hoe meer we de omgeving op de kaart zetten én zorgen voor werkgelegenheid.” Meedoen? Mail of bel: online.toeristenbureau@gmail.com, 06-40659587.