Groene Rouwroute in Bibliotheek Drachten

Tijdens de Groene rouwroute kan men zich ook laten informeren over een natuurbegraafplaats. (Ingezonden foto)

DRACHTEN - Volg de rouwroute in de bibliotheek die voert langs de groene alternatieven voor alles omtrent een uitvaart: van het op voorhand laten maken van een wade, kist of houten urn, het opstellen van een levenstestament, meer informatie over stervensbegeleiding, het begeleiden van de overledene met alternatief rouwvervoer naar een natuurbegraafplaats, akoestische uitvoeringen van rouwmuziek en biologische ingrediënten voor een koffietafel tot het rouwen zoals oervolken deden met behulp van de elementen en rituelen. Of bekijk het unieke rouw-LEGO voor kinderen die iemand moeten missen. Spelenderwijs maken kinderen zo kennis met de dood en alles wat daarbij hoort.

Kom zaterdag 18 maart tussen 13.00 en 16.00 uur langs in Bibliotheek Drachten en laat u informeren over allerlei mogelijkheden rondom afscheid, rouwen en een bijzondere uitvaart! De toegang is gratis.