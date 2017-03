Eropuit in de lente met Medipoint

DRACHTEN - Op 4 april organiseert Medipoint | Vitalis de Eropuit-dag. Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers alles te weten komen over de nieuwste manieren om er veilig op uit te gaan.

Alies Geertsma, winkelmedewerker bij Medipoint in Drachten: “Wij willen dat mensen niet thuis blijven zitten vanwege beperkte mobiliteit. Er is tegenwoordig zoveel mogelijk! Denk bijvoorbeeld eens aan combinatieproducten: een scootmobiel die tevens als fiets te gebruiken is, of een rollator die in twee tellen omgebouwd kan worden tot rolstoel. Vaak hebben mensen in de auto slechts plek voor één product. Met deze nieuwe combinatieproducten hoeft men niet meer noodgedwongen te kiezen voor een hele dag zitten.”

De verschillende soorten fietsen, scootmobielen, rollators en rolstoelen kunnen worden uitgeprobeerd op de testbaan. Daarnaast wordt er deze dag een korting tot 25 % gegeven op diverse producten.

“Heeft uw scootmobiel de hele winter binnen gestaan? Kom op 4 april dan langs voor een gratis kleine APK, zodat u weer veilig op pad kunt. Ook kleine reparaties aan bijvoorbeeld rollators kunnen direct worden uitgevoerd.”

Verder zijn er lezingen over balansproblemen en worden er diverse productdemonstraties gegeven. “En er staan picknickmandjes klaar voor het echte lentegevoel!”

Medipoint | Vitalis is gevestigd aan de Jade 32 in Drachten. www.medipoint.nl/eropuit