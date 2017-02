Politieke partijen samen ten strijde tegen de klimaatverandering

Eerste nationale Energiedebat

Ton Willemson gaf een presentatie tijdens het Energiedebat. (Ingezonden foto)

HEERENVEEN - Tijdens het 1e nationale Energiedebat dat op zaterdag 25 februari is georganiseerd door sc Heerenveen in samenwerking met Spaar het Klimaat kwam naar voren dat alle politieke partijen de noodzaak van energiebesparing inzien en tijdens de komende kabinetsperiode hier vol op willen inzetten. Bij deze bijeenkomst in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen gingen landelijk bekende politici, burgers en het bedrijfsleven met elkaar in debat over duurzaamheids- en energiekwesties. Duidelijk werd dat de noodzakelijke omschakeling van fossiele naar duurzame energie de wereld alleen niet kan redden. We moeten zo snel en zoveel mogelijk energie gaan besparen zodat we minder duurzame energie nodig hebben.

Dat hiervoor mogelijkheden en kansen liggen, bleek uit een presentatie van Ton Willemsen, uitvinder van het Thermoskussen, het eerste opvouwbare isolatiemateriaal ter wereld. Het materiaal isoleert als een thermosfles en maakt begane grondvloeren nog warmer dan de lucht vlak boven de vloer. Daarmee kan bij bestaande woningen circa 20 procent op het gas worden bespaard en bij woningen met vloerverwarming nog veel meer. Zelfs bij nieuwe woningen die binnenkort worden opgeleverd, kan hiermee nog een forse besparing op het energieverbruik worden gerealiseerd.

Het bijzondere van deze klimaatinnovatie is dat voor de productie maar weinig grondstof en energie nodig is. Daarbij is het materiaal volledig opvouwbaar zodat voor de distributie geen vrachtwagens nodig zijn. Deze milieuvoordelen gecombineerd met de hogere besparing maakt deze Nederlandse uitvinding het meest klimaateffectieve product ter wereld. Wanneer dit onder alle begane grondvloeren in Nederland zou worden toegepast, wordt hiermee een besparing bereikt die gelijk staat aan de totale doelstelling van het Energieakkoord. Meer info op www.tonzon.nl.