Randvoorwaarden Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Een opzettelijk stinkend zaakje dat 20% korting oplevert

DRACHTEN - Als boer dien je over meer kwaliteiten te beschikken dan te weten wat de beste samenstelling van het voer voor de koeien is of welke mineralen de gewassen nodig hebben. Het invullen van de gecombineerde opgave, waarop u moet aangeven wat u nu eigenlijk doet met uw percelen, om het inkomen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) veilig te stellen schijnt dan nog wel mee te vallen, maar de gevolgen van het meedoen aan de regeling zijn niet altijd iedereen nog duidelijk.

Just Hamming. (Ingezonden foto)

Korting van 3% bij overtreding randvoorwaarden GLB

Dat er zogenaamde randvoorwaarden gelden om 100% GLB inkomsten te genieten weten de meeste aanvragers wel. Indien u niet op de juiste wijze (niet emissie-arm) mest heeft uitgereden kan dat een korting van 3% op het toegekende GLB inkomen opleveren. Dat is de meeste agrariërs door eigen ervaringen of die van collega ook wel bekend.

Overtreding door derde kan u als opdrachtgever worden toegerekend

De regeling zit zo in elkaar dat bij een overtreding van de randvoorwaarden er een korting wordt opgelegd, ook al is de overtreding niet door u zelf begaan, maar door bijvoorbeeld de door u ingeschakelde loonwerker. Er is sprake van een soort risico- aansprakelijkheid. Is de mest niet goed door de loonwerker uitgereden, dan krijgt de landbouwer dus gewoon de korting over het GLB inkomen. Dat valt ook te verklaren met de bedoeling van de randvoorwaarden, zo min mogelijk milieuschade.

Bij opzet overtreding korting van 20%

Echter, indien een overtreding van randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de bepalingen over het uitrijden van mest als opzettelijk wordt aangemerkt, kan de korting oplopen tot maar liefst 20%. Het begrip ‘opzet’ is niet helemaal gelijk met zoals dat in het strafrecht gehanteerd wordt. Daarvoor gelden een aantal criteria.

Volgens de rechtspraak wordt er bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van opzet gekeken naar de volgende factoren:

• In de beschrijving van de randvoorwaarde wordt al een direct verband gelegd met opzet.

• De randvoorwaarde is niet moeilijk na te leven.

• De randvoorwaarde bestaat al lange tijd.

• Er zijn bewust en actief handelingen uitgevoerd of nagelaten.

• De betrokkene was al eerder op de hoogte gesteld van dezelfde overtreding.

• De randvoorwaarde is in zeer hoge mate niet nageleefd

Opzet van een loonwerker kan opzet van de boer betekenen: 20% korting! Wanneer wordt de opzet van de loonwerker aan de boer verweten? Kijk voor verdere informatie hierover op http://www.defenz.nl/een-opzettelijk-stinkend-zaakje/

Just Hamming, advocaat bouw-, vastgoed en agrarisch recht