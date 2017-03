Een gevarieerde uitvaartbeurs in Hurdegaryp

Een geslaagde uitvaartbeurs. (Ingezonden foto)

HURDEGARYP - De uitvaartbeurs die zaterdag 25 maart gehouden werd in It Maskelyn had een positieve en muzikale uitstraling. De ruim veertig deelnemers presenteerden een grote verscheidenheid aan producten en diensten. Zo waren er twee bedrijven die urnen presenteerden, de één van hout en de ander van klei uit de Waddenzee. Daarnaast waren er bedrijven waar je kussens, kleden, tassen en knuffels kan laten maken van kleding van een dierbare. De speltherapeute uit Drachten liet zien hoe je kinderen kunt begeleiden om met rouw en verdriet om te gaan. De Rituelenwerkplaats uit Leeuwarden had een tafel ingericht waar kinderen een steen konden versieren. Op deze manier was de beurs geschikt voor jong en oud. Nieuw was de gedenktafel waar de bezoekers een steentje konden neerleggen bij het water om hun dierbare te gedenken. Deze steentjes zijn later naar de Waddenzee gebracht om ze weer terug te geven aan de natuur.

Zangeres Mariska Oostijen van MusicaRosa verzorgde de muzikale begeleiding tijdens de opening en één van de demonstraties. De deelnemers spraken van een warme en positieve sfeer en hadden mooie, inhoudelijke gesprekken met de bezoekers. De organisatie, in handen van uitvaartvereniging De Laatste Eer, Reiny van der Vegt van Tij Uitvaart en Els Breimer van Fines Uitvaartzorg, was heel blij met deze dag en vindt het voor herhaling vatbaar.