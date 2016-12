DSW zet zich in voor regionale zorg in Noordoost Fryslân

DOKKUM - Met 100.000 patiënten in het afgelopen jaar en plannen om verder uit te breiden, zit medisch centrum Sionsberg in de lift. Dat is koren op de molen voor zorgverzekeraar DSW. DSW Vindt het van belang dat regionaal georganiseerde zorg zo goed mogelijk gewaarborgd blijft. Dat is ook een van de redenen dat DSW direct weer zorg inkocht bij de Sionsberg na de doorstart.

Foto: Edwin Reitsma

“DSW wil niet grootste zijn maar wel de beste blijven, dat is gelukt. Zowel de toezichthouder de Nederlandse Zorgautoriteit als de Klantenmonitor Zorgverzekeringen hebben DSW tot de beste zorgverzekeraar uitgeroepen,” vertelt Chris Oomen voorzitter Raad van Bestuur. “Wat is voortgekomen uit de perikelen met de Sionsberg is ons zusje, DSW in Fryslân. Wij houden tegenwoordig kantoor in Dokkum, Druivenstraatje 2B.”



“Wat wij belangrijk vinden is dat onze (potentiële) klanten op een laagdrempelige manier bij ons terecht kunnen voor informatie, of om bijvoorbeeld een zorgnota te declareren. Daarom zijn we tijdens de najaarscampagne wekelijks op pad met ons rijdend servicekantoor. De wettelijk bepaalde deadline om over te stappen is 31 december. Die zaterdag zijn wij in Dokkum tot 14.00 uur geopend.”

