Delta Chesterfield vernieuwt collectie

AKKRUM - Delta Chesterfield verkoopt al meer dan dertig jaar in haar vier vestigingen een unieke collectie traditionele Engelse kwaliteitschesterfields. Veel mensen vinden deze echter te netjes of te duur. Daarom is er nu een geheel nieuwe serie eigentijdse chesterfields geïntroduceerd.

Nonchalanter gestoffeerd, handmatig ingekleurd en met een fantastische uitstraling. Deze serie is bovendien heel aantrekkelijk geprijsd en van een kwaliteit die men van Delta Chesterfield gewend bent. Daarnaast is de presentatie aangepast. Speels, gecombineerd met leuke woondecoratie en met een breed scala moderne en klassieke salontafels, schapenleder en nog veel meer.

Onveranderd blijft de enorme keuze geweldige vintage occasions, altijd technisch nagekeken en met prijzen vanaf € 500,-. Ook repareren of renoveert Delta Chesterfield elk model Chesterfield in de eigen werkplaats met vooraf een duidelijke prijsopgave.

"Kortom Nederlands grootste Chesterfield specialist bij u om de hoek. Breng een bezoek aan onze showroom en laat u verrassen of bezoek chesterfield.nl."

Delta Chesterfield

Hechein 30

Akkrum tel 0566-651172