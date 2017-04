Deelstra Jansen, administratie en advies

LEEUWARDEN - Deelstra Jansen administratie en advies bedient ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en in de agrarische sector. Voor die laatste groep is op dit moment vooral het fosfaatreductieplan actueel.

Het agrarisch team van Deelstra Jansen bestaat uit, achter v.l.n.r.: Dukke Greidanus, Dineke Hof, Oepke Plat en Sietze Algra en voor: Jules Jansen en Ruurd Deelstra.

“Wij helpen melkveehouders uit te rekenen hoeveel dieren zij per maand in 2017 op hun bedrijf mogen hebben,” aldus Oepke Plat, adviseur en boekhouder bij Deelstra Jansen. “Zo kunnen hoge heffingen worden voorkomen. Wie bijvoorbeeld in april een koe teveel heeft, betaalt daarvoor een boete van € 480,-.

Volgend jaar wordt de wet met betrekking tot de fosfaatrechten ingevoerd. Ook daarin kunnen wij onze klanten voorzien van advies.”

De lente is ook altijd weer de tijd voor de gecombineerde opgave. Deze kan worden ingediend tot 15 mei. “Wij doen dit zo vaak dat we precies weten waar we op moeten letten.”

“Alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van administratie kunnen wij uit handen nemen. Wij komen graag langs om een offerte op maat te maken. Naast onderwerpen als het fosfaatreductieplan en de gecombineerde opgave kunt u ook bij ons terecht voor advies op het gebied van de kringloopwijzer, het mestbeleid, subsidies, bedrijfsovernames, uitbreidingen en overige bedrijfsontwikkelingen.”

www.deelstrajansen.nl