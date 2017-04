De tuin weer klaar voor de zomer met IJzerhandel Raadsma

DOKKUM - Het hele jaar door is IJzerhandel Raadsma de leverancier van ijzerwaren, bevestigingen, gereedschappen en machines voor bedrijven en particulieren in Noord-Nederland maar vanaf eind maart wordt ieder jaar de showroom in Dokkum ook gevuld met allerhande tuinmachines van de gerenommeerde merken Stiga, Stihl en Viking.

Grasmaaiers voeren hierbij de boventoon maar ook voor zitmaaiers, robotmaaiers, verticuteermachines, bosmaaiers, grastrimmers, kettingzagen, heggenscharen, hakselaars, hogedrukreinigers en bladblazers kunt u terecht bij Raadsma.

De machines voor tuinonderhoud zijn veelal leverbaar in een elektrische uitvoering, met benzinemotor of met een motor die wordt aangedreven door een accu. Deze laatste categorie wordt steeds meer gemeengoed in de tuinen van Nederland. “Wij zien steeds meer dat fabrikanten producten op accu’s aanbieden. Deze machines worden door de technische ontwikkelingen op dit gebied steeds meer betaalbaarder en ook de accu’s die de fabrikanten bij hun machines leveren worden steeds beter” aldus productspecialist tuinmachines Brand Hiemstra. “Natuurlijk zijn gelijkwaardige tuinmachines met een stekker of op benzine nog steeds goedkoper maar een tuinmachine op accu biedt wel de voordelen van een machine zonder snoer en die niet het onderhoud vraagt van een machine met een benzinemotor.”

Voor het onderhoud van uw tuingereedschap kunt u ook terecht bij Raadsma. Of het nu gaat om een onderhoudsbeurt voor uw grasmaaier of voor het repareren van een bosmaaier, de monteurs van Raadsma zorgen er weer voor dat uw tuingereedschap klaar is voor een mooie zomer. Bij de aanschaf van een nieuwe machine zorgen zij ervoor dat uw machine gebruiksklaar wordt afgeleverd zodat u meteen aan de slag kunt.

De medewerkers van Raadsma helpen u graag bij het vinden van de juiste machine die goed past bij uw tuin en uw wensen. De winkel in Dokkum is op werkdagen geopend van 7.30 uur tot en met 18.00 uur, daarnaast op vrijdagavond nog van 19.00 uur tot en met 21.00 uur en op zaterdag van 8.00 uur tot en met 12.00 uur.

www.raadsma.nl | 0519-292325