Ontzorgen of kopzorgen?

Herman de Vries is eigenaar van Zantman Makelaardij. In deze rubriek wil hij de lezers van Weekblad Actief van tijd tot tijd informeren over actuele vraagstukken die spelen op en rond de woningmarkt.

Natuurlijk is het mogelijk dat u uw woning zelf gaat verkopen. Alleen: is dat wel verstandig? Het kan namelijk leiden tot veel problemen. Menige verkoper vergeet bijvoorbeeld (bewust of onbewust) bepaalde gebreken te melden. De problemen die na de verkoop kunnen ontstaan zijn dan vaak niet te overzien, omdat er bijvoorbeeld een claim kan komen van de nieuwe eigenaar. Of de erfgrens loopt niet zoals men dacht, er is sprake van een erfdienstbaarheid die niet gemeld is of er is bijgebouwd zonder vergunning. Voer voor de 'Rijdende Rechter'.

Wanneer je een roerende zaak, bijvoorbeeld een wasmachine, via Marktplaats koopt en de koop voldoet niet aan de verwachtingen, kan de schade bestaan uit enkele tientallen, of honderden euro’s. Bij een foute aankoop van een woning, kan de schade echter oplopen tot tienduizenden euro’s.

Ons kantoor krijgt vaak de vraag: “Als jullie onze woning nu gewoon op Funda zetten, dan red ik me wel met de verkoop. Hooguit maakt jullie kantoor de koopakte. Dan ben ik minder courtage verschuldigd”. Natuurlijk is zo’n 'deeldienst' ook mogelijk bij Zantman Makelaardij, maar ik waarschuw de mensen dan wel voor de consequenties, die daar het gevolg van kunnen zijn. Zou je op een bedrag van – zeg maar - € 200.000, het risico willen lopen van al die ellende die je achteraf kunt krijgen? Enkel om wat te besparen op de courtage? Bovendien komt de verkoop via een makelaarskantoor veel professioneler over en vinden de meeste potentiële kopers het ook prettiger hun vragen en opmerkingen te richten tot een onafhankelijke deskundige, dan deze te stellen aan een eigenaar, die zijn eigen product de hemel in prijst.

Bij de aan- of verkoop van een onroerend goed, spelen emoties ook vaak een grote rol. Wanneer bijvoorbeeld een verkoper zegt, dat het zo’n gezellige buurt is, waar iedereen zomaar bij elkaar binnenloopt en je hebt net te maken met een belangstellende die gesteld is op zijn privacy, heb je een verkeerde opmerking gemaakt. Wij als Zantman Makelaardij, willen u behoeden voor al deze aspecten en dat tegen een aantrekkelijke vergoeding. Want: een woning aan- of verkopen doe je niet iedere dag en de belangen zijn groot. Wij adviseren u graag.