De Kistemakker

POPPENWIER - Al weer een dikke twee jaar worden in een kleine werkplaats te Poppenwier de meest mooie uitvaartkisten gebouwd. Hendrik Ype de Vries, die in juni 2014 het bedrijfje startte is nu een belangrijke schakel geworden in de steeds groter wordende behoefte naar persoonlijke handgemaakte uitvaartkisten.

En hij gaat ver, echt ver. Vandaag gebeld en morgen besteld, ja dat gebeurt soms. En dan ook nog bijzondere modellen. 'Nee' verkopen doet hij liever niet. Meerdere unieke uitvaartkisten worden hier nu wekelijks gemaakt, ja drukte zat. Er is al veel veranderd sinds de start twee jaar terug. Wat niet verandert en ook niet veranderen zal is de liefde voor het vak, en de aandacht en zorgvuldigheid waarmee de Kistemakker te werk gaat.

De Kistemakker maakt het verschil tussen massaproductie en uniek werk. Graag wil hij weten, om wat voor persoon het gaat. “Hoe was hij, waar hield zij van”. Deze gegevens gebruikt hij bij het kiezen en het maken van de juiste kist.

De meest uiteenlopende soorten hout liggen op de werktafel. Want alles kan en alles mag. Prachtige ruige en brede schaaldelen, maar ook zacht en gladgeschuurd blank hout. De bekleding van katoen, jute, stro, bladeren, of een stofje naar wens.

Kisten van 'de Kistemakker' zijn er voor elk budget, en worden normaal door de verzekeraar vergoed. Vraag naar een kist van de Kistemakker, een eerlijk product voor een eerlijke prijs. Elke maandagavond open huis in de kerk te Poppenwier, en op elke andere dag op afspraak. Een kist naar wens is eigenlijk best normaal. Info: www.dekistemakker.nl of bel: 06-14825677.