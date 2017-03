De Kemphaan wonen en meer: goede service en uniek assortiment

Naam: Durk Huitema

Leeftijd: 29

Woonplaats: Drachten

Functie: eigenaar

Telefoon: 0512-785398

Website: www.woudhof.nl

Hoe is ‘De Kemphaan wonen en meer’ ontstaan en wat maakt het bedrijf uniek?

De Kemphaan wonen en meer is begin dit jaar opgericht, voorheen zat in dit pand De Woudhof wonen en meer . Dit vond ik altijd al een hele leuke winkel met interessante woonaccessoires die niet iedereen in huis heeft. Toen deze winkel eind vorig jaar sloot, vond ik dit een gemis voor Drachten, maar zag ik tevens een kans ontstaan om zelf zo’n winkel te beginnen.

Hoe ziet u uw bedrijf zich de komende vijf jaar ontwikkelen?

Wij werken er hard aan om een vaste klantenkring op te bouwen, door goede service te bieden en een steeds wisselend assortiment neer te zetten. Daarmee hopen wij de klant nog jaren te mogen bedienen.

Hoe gaat u om met de tweedeling tussen online verkoop en de fysieke winkel?

Ik zie dit als een mooie combinatie: de klant kan vanuit huis zien wat wij aanbieden en rustig rondkijken. Wie iets koopt kan dit in de winkel ophalen of laten bezorgen.

Ik zie dit vooral bij stoelen. Klanten vinden ons online maar bezoeken ook de winkel om even proef te zitten. Wij maken nu nog gebruik van de website van Woudhof.nl om deze vaste klanten te bedienen, maar dit gaat uiteindelijk ook over naar een webshop voor De Kemphaan.

Hoe springt u in op de toenemende behoefte aan inspiratie, advies en unieke producten? (Bron: Rabobank, Cijfers en Trends)

Veel beurzen bezoeken, kijken wat er op dit moment leeft en speelt. Dit is een snel wisselende branche dus je moet altijd kijken naar wat er op dit moment ‘in’ is, en waar vraag naar is. Wij richten ons vooral op de landelijke en industriële stijl,en binnen deze stijlen proberen wij eruit te springen met aparte producten die niet overal te krijgen zijn, voor een leuke prijs. Zo hebben wij ook een ruim scala aan industriële lampen die stuk voor stuk anders zijn.

Wat is uw beste tip voor andere bedrijven in de woonsector? Blijf actief, bezoek beurzen, kijk naar wat er speelt en luister naar de wensen van de klant.