De geheimen van het succes van MultiStyle Parket ontrafeld!

HURDEGARYP - Fokke Roelof Veenstra, sinds 1992 oprichter en eigenaar van MultiStyle Parket, is een beminnelijk en goedlachs mens. Het is er mede debet aan dat hij dicht bij zijn klanten staat, voor zijn woord staat en om die reden door de jaren heen een trouwe klantenkring heeft opgebouwd. “Korte lijnen, met persoonlijk contact met diegene die jou het product adviseert en verkoopt: dat is wat mensen zo waarderen.”

Geschikt bij vloerverwarming

Maar er zijn meer redenen waarom consumenten, vanuit de nabije omgeving maar zeker ook van verder weg, koers zetten naar Hurdegaryp. Om het uitgebreide assortiment laminaat-, pvc- (nu LVT genaamd), kurkvloeren – ‘staat écht weer in de picture’ – en lamellenparket, óók in een brede uitvoering. Maar Veenstra adviseert zijn klanten ook met plezier de houten tapisvloeren, welke handmatig worden gelegd, gespijkerd en verlijmd. Wat te denken van de duoplank, bestaande uit een multiplex onderlaag met daar bovenop een 4 tot 6 millimeter dikke eiken toplaag. “Deze parketsoort is geliefd omdat het uitermate geschikt is in combinatie met vloerverwarming.”

Aanhelingen

Maar er zijn meer redenen waarom klanten bij MultiStyle Parket naar binnen stappen. “Noem het maar mijn geheime wapens”, zo verklapt Veenstra. “We staan erom bekend dat we expert zijn in aanhelingen. Stel, er wordt bij u een serre of bijkeuken aan het huis gebouwd. En vanuit de kamer wilt u het nieuwe parket of laminaat naadloos laten aansluiten op het bestaande. Wij zorgen er voor dat niet te zien is dat het hier gaat om vaste vloerbedekking dat qua leeftijd soms flink verschilt.”

Vrij uniek: diepreiniging

“Natuurlijk voeren we ook onderhoudswerkzaamheden uit. En ook dat doen we anders dan anderen. Zo hebben we geïnvesteerd in een diepreinigingsmachine. Daarbij gebruiken we een speciale reinigingsvloeistof en doen we het oppervlakkige herstel door de toplaag te reinigen. De levensduur van de vloer wordt verlengd, omdat er niets van de vloer wordt geschuurd. Bovendien gaat het sneller en gaat het met minder stof gepaard. Veel minder overlast dus. Om de zaak te completeren hoeven we er alleen maar een dunne oliefilm over aan te brengen. Oók als er sprake is van een gelakte vloer.”

Onderhoudsmiddelen en schade-expertise

Voorts wil Veenstra graag kwijt dat hij veel schade-expertise-zaken bij bijvoorbeeld waterschade uitvoert voor verzekeringsmaatschappijen, waarbij hij een nauwgezet en gedegen schaderapport voor hen opmaakt. Maar ook dat hij beschikt over een uitgebreid assortiment onderhoudsmiddelen en eveneens dat consumenten bij hem een onderhoudscontract kunnen afsluiten. Dit laatste omvat jaarlijks een grondige inspectie van de staat van de vloer en het onderhoud daaraan. Dan is het wel handig dat je, bij onverhoopte materiaalproblemen terug kunt vallen op niet alleen je expertise, maar eveneens op een uitgebreid netwerk om de hand te leggen op materialen, die anders niet of nauwelijks verkrijgbaar zijn.