De Eeterij Drogeham

DROGEHAM - De Eeterij in Drogeham is een leer- en werkplek voor zorgvragers van Stichting de Bijzondere Onderneming te Rottevalle. De Eeterij is een kleinschalig leerproject waarbij het gaat om kennismaken met werkritme, werkzaamheden en sociale contacten. Dit vanuit het principe dat ieder zijn talenten gebruikt. Men kan er terecht voor onder andere een heerlijke kop koffie met eigengemaakte taart. De Eeterij is geopend op donderdag en vrijdag vanaf 10.00 uur.