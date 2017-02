'Cloud werken': een zegen of een zorg?

WALTERSWALD - “Geeft u een wildvreemde de sleutels van uw huis of auto? Het antwoord op deze vraag is natuurlijk ‘nee’, maar vreemd genoeg geven heel veel mensen wel hun gevoelige computerdata weg!” aldus Jan Theo Hoekstra van Winadmins.

Jan Theo Hoekstra. Foto: Klaas Rozema

Het werken in de cloud heeft diverse voor- en nadelen. “Een voordeel is dat men minder hoeft te investeren in hard- en software. Ook worden de kosten verspreid over een langere periode zodat er minder grote bedragen voor de ICT gereserveerd hoeven te worden. Een nadeel is dat men nooit precies weet waar de data blijft en hoe men het werk moet uitvoeren als de internetverbindingen plat liggen door een regionale of landelijke storing.”



En er zijn meer nadelen: “Door het open karakter van de datacenters die software- ontwikkelbedrijven gebruiken, slagen internetcriminelen er dagelijks in gegevens te achterhalen. Ook wordt de data onderzocht voor commerciële doeleinden en gescreend door de geheime dienst. Daarnaast lijken de kosten laag, maar jarenlang per maand een klein bedrag per medewerker betalen kan betekenen dat men het softwarepakket soms wel viermaal betaalt.”



“Natuurlijk bieden wij onze cliënten ook de mogelijkheid om te werken in de cloud, maar wij gebruiken daarvoor de ‘hybride cloud’-variant. Dit houdt in dat er zowel data in de cloud als in het bedrijf zelf aanwezig is. De online-data wordt veilig bij ons opgeslagen. Door dit gesloten en kleinschalige karakter kunnen wij de beveiliging tot het hoogste niveau opschroeven.”

“Wilt u weten waar uw gegevens blijven en wilt u meer weten over cloud, hybride cloud en remote werken, dan kan onze jarenlange expertise op dit gebied u helpen om een afgewogen keuze te maken. Dit advies geven wij op basis van no cure, no pay, dus de eerste investeringen hoeft u al niet te maken.”