Caravan- en aanhangertraining

DRACHTEN - Hoe manoeuvreert u met de caravan? Rijdt u gemakkelijk met de caravan tussen de slagbomen door en via smalle paadjes naar uw campingplaats? Rijdt u vlot achteruit met de aanhanger?

Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) organiseert samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) een Caravan- en Aanhangertraining. Deze opfristraining helpt u om veilig(er) te rijden met een caravan of aanhanger. De training behandelt de nieuwste (verkeers-) regels voor caravans en aanhangers. Daarnaast gaat u manoeuvreren en remmen op de slipbaan.

Wat? Caravantraining

Waar? Verkeerseducatie Centrum, De Knobben 100 te Drachten

Wanneer? 1 april 2017 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Kosten? € 10,- per cursist

Opgeven? Dit kan via 0512 – 543476 of info@stichtingsbv.nl.