Familiecamping De Ikeleane

BAKKEVEEN - Camping de Ikeleane is een gezellige familiecamping in Zuidoost Friesland in de driehoek Groningen, Assen, Leeuwarden. De camping is gesitueerd aan de rand van bos en heidevelden.

De Ikeleane heeft ruime comfortplaatsen. (Ingezonden foto)

Op de camping zijn er ruime comfortplaatsen en kampeerplaatsen met privésanitair. Op elk veld zijn er speeltoestellen en tegenover het restaurant is een overdekte speelschuur.

Er zijn acht verharde camperplaatsen met stroom, die men tegen een speciaal campertarief kan reserveren. Tijdens Hemelvaart, Pinksteren en zeven weken in het hoogseizoen vermaakt een professioneel animatieteam de kinderen. Wie voor 1 april een zomervakantie boekt krijgt zeven nachten voor de prijs van zes en veertien nachten voor de prijs van elf. Naast kampeerplaatsen zijn er ook luxe chalets te huur, evenals een ruime zespersoons vakantiewoning en twee bed & breakfasts. In het restaurant ‘Coffee en More’ kan men genieten van een kop koffie met appeltaart, lunch of diner.

Reserveren kan op www.ikeleane.nl.