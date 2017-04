Camp-let weekend bij Vouwwagencentrum Noardburgum

NOARDBURGUM - In het weekend van 20 mei organiseert het Vouwwagencentrum een Camp-let weekend. Jan, Treeske en Jochum Jan Blanke én de mensen van Camp-let Denemarken en Isabella gaan dan samen met Camp-let eigenaren kamperen op Camping de Stjelp in Oudega. Iedereen met een Camp-let mag mee kamperen. Maakt niet uit hoe oud of waar gekocht. Er zijn nog enkele kampeerplaatsen beschikbaar. Op zaterdag 20 mei is iedereen welkom om te komen kijken, er is dan ook een minishow van vouwwagens en kampeerartikelen.

Op 2, 3 en 5 juni zijn er de zogenaamde opzetdagen. Iedereen kan dan z'n eigen vouwwagen bij het Vouwwagencentrum opzetten en uitproberen en om advies vragen. Dit kost niks, wel graag van te voren opgeven.